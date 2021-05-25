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Макрон проспорил блогерам и устроил концерт «Ультрарвоты» в Елисейском дворце

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Президент Франции Эммануэль Макрон проспорил блогерам и разрешил устроить в саду Елисейского дворца концерт пародийной металл-группы Ultra Vomit («Ультрарвота»). Ролик размещен в YouTube-канале юмористов McFly и Carlito.

Сначала Макрон и блогеры по очереди делились забавными историями и пытались угадать, были ли они ложью или правдой. Последним «анекдотом» блогеров стало то, что в саду Елисейского дворца их ждет металл-группа, которая выступит с небольшим концертом. Французский президент предположил, что сказанное — правда, после чего они вместе вышли в сад Елисейского дворца, где их действительно ждала группа Ultra Vomit. Таким образом, «соревнование» между президентом и юмористами закончилось ничьей, все они набрали по четыре очка.

Музыканты исполнили композицию «Зеленая мышь», которую представили как «колыбельную». Выступление группы продлилось всего полторы минуты. Французский президент отреагировал на происходящее со смехом.

В феврале Макрон заключил пари с ютуберами McFly и Carlito, что если они снимут ролик про социальное дистанцирование, который соберет больше 10 миллионов просмотров, то он разрешит снять один из выпусков их передачи в Елисейском дворце. Юмористы победили в споре. Отметку в 10 миллионов просмотров преодолел и выпуск с французским президентом.

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