Полуголые артисты вышли на улицу с требованием к властям

В Париже 20 раздетых по пояс актеров вышли на улицу перед зданием Министерства культуры Франции с требованием к властям открыть театры, которые закрыли из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет Le Parisien.

Акция продлилась около 20 минут. Полуголые артисты скандировали лозунги «Кража, кража, кража культуры!» и «Мы умрем, но не на сцене». Эти и другие лозунги они написали и на своих телах.

Во Франции залы для выступлений и культурные объекты были закрыты на несколько месяцев из-за пандемии COVID-19. Временный режим распространяется на 120 000 сотрудников и технических специалистов, которым выплачивается компенсация при условии, что они отработали 507 часов в течение 12 месяцев. Президент страны Эммануэль Макрон ввел эту меру на один год, до июля, но работники сферы культуры продлить ее еще на год из-за затягивания кризиса.

С 3 апреля во Франции расширен карантин на все регионы страны в связи с ухудшением санитарной ситуации. Ограничения будут действовать в течение четырех недель.

Ранее сообщалось, что третья волна коронавируса обрушилась на Европу. Во вспышке заболеваемости винят новые мутации вируса и вялотекущую кампанию по вакцинации населения. Суточный прирост новых заболевших COVID-19 в Европе достиг рекордных показателей с начала февраля, что привело к возобновлению ограничений, комендантского часа и даже фактического локдауна в некоторых странах.