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Российские чиновницы поздравили коллег-мужчин танцем в трусах и перьях

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В Волхове Ленинградской области местные чиновницы поздравили коллег-мужчин с 23 февраля танцем в трусах и перьях. Выступление полуголых женщин в администрации города попало на видео, ролик публикует «Подъем» в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах чиновницы в карнавальных костюмах танцуют в кабинете перед стеной с гербами страны, области и района под громкие аплодисменты мужчин. Глава администрации Алексей Брицун, комментируя видео, заявил, что это просто «творческий номер» и ничего плохого в нем нет, поскольку «никакого целлюлита у девушек [нет], да и они же не голые».

«Меня в этот день не было, уезжал по работе в Петербург. А жаль. Место выступления, конечно, не очень удачное, но другого у нас нет. Ничего криминального в этом не вижу», — сказал Брицун. Кроме того, по его словам, после публикации видео некоторые сотрудницы решили уволиться и написали заявление об уходе, которые он отказался принимать.

Ранее в Ростове-на-Дону местной чиновнице Наталье Прилепиной заказали стриптизера на корпоратив ко Дню работника торговли. После праздника она ушла на больничный.

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