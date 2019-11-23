Будущая медсестра стала стриптизершей ради денег на учебу и нашла любовь

Студентка медицинского вуза Эллен из британского города Брайтон начала работать в стриптиз-клубе, чтобы оплачивать учебу, и встретила там будущего мужа. Внимание на ее историю обратило Daily Mirror.

По словам 24-летней британки, она переехала в Брайтон, чтобы поступить в университет, однако денег на оплату обучения ей не хватало. Тогда мать девушки посоветовала ей устроиться в стрип-клуб на подработку.

«Моя мама услышала по радио о студентках медвуза, которые подрабатывали стриптизершами, чтобы оплачивать университет. И она сказал мне: "Почему бы тебе не попробовать заняться стриптизом?"», — рассказала британка другому изданию, Daily Star.

Она отметила, что может заработать за одну ночь порядка 2,5 тысячи фунтов стерлингов (около 200 тысяч рублей). При этом чаще всего клиенты платят ей просто за беседу — за один такой разговор девушка может получить 400-500 фунтов (30-40 тысяч рублей). Таким образом, пояснила Эллен, она может не только платить за учебу, но и откладывать деньги.

Кроме того, призналась британка, новая работа помогла ей найти новых друзей и даже супруга Си — с ним девушка познакомилась, когда выступала в стрип-клубе. При этом муж с пониманием относится к работе Эллен. «Я доверяю ей на 100 процентов. Мы встретились, когда она занималась этим, и после этого я не могу осуждать ее или просить бросить работу», — отметил мужчина.

В августе пользователи Reddit, работавшие в сфере стриптиза и эскорта, рассказали, как проходил их первый день на работе. Так, одна из пользовательниц призналась, что в первый день работы стриптизершей у нее случилась паническая атака перед выступлением.

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