В российском морге устроили корпоратив со стриптизершей. Видеозапись поздравления работников Санкт-Петербургского ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» опубликовал Telegram-канал «Двач».

Отмечается, что девушку пригласили на корпоратив в честь 23 февраля. На кадрах видно, что работники в медицинской одежде сидят за накрытым столом. Перед ними танцевала девушка в нижнем белье, в какой-то момент один из докторов помог ей расстегнуть бюстгальтер, после чего она его сняла. Также танцовщица села на колени к сотруднику, после чего кто-то из коллег произнес: «Вот это Миша любит».

Отмечается, что по факту произошедшего Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга проведет проверку.

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