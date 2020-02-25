После корпоратива со стриптизершей в российском морге отстранили заведующего

В Санкт-Петербурге отстранили заведующего отделом судебно-медицинской экспертизы трупов после корпоратива в честь празднования Дня защитника Отечества, на котором выступила стриптизерша. Двое лаборантов уволились по собственному желанию, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя городского комитета по здравоохранению (Комздрав).

По словам собеседника агентства, заведующий отстранен на время проверки. Начальника ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» после публикации видео со стриптизом в морге досрочно отозвали из командировки в Великом Новгороде. Его обязали доложить о результатах проверки в городской Комздрав.

Установлено, что на проведение мероприятий в учреждении с «присутствием посторонних» руководство учреждения разрешения не давало. «Судебно-медицинскому эксперту, которая нарушила приказ по бюро и в превышение своих полномочий провела в кабинет человека, не являющегося работником учреждения, будет объявлен выговор», — сообщил собеседник агентства.

Видео корпоратива ко Дню защитника Отечества появилось в сети 22 февраля. На кадрах видно, что работники в медицинской одежде сидят за накрытым столом. Перед ними танцевала девушка в нижнем белье, в какой-то момент один из докторов помог ей расстегнуть бюстгальтер, после чего она его сняла. Также танцовщица села на колени к сотруднику, после чего кто-то из коллег произнес: «Вот это Миша любит».

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