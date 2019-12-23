Российские врачи устроили фотосессию на фоне больных младенцев

Сотрудники московского медицинского центра имени Бакулева РАМН устроили фотосессию на фоне больных младенцев, а снимки опубликовали в социальных сетях. Внимание на это обратила жительница Москвы Евгения Берк, чей ребенок имеет заболевание сердца, но не проходит лечение в этой клинике, пишет издание «Ридус».

По словам Берк, врачи устраивали фотосессии на полу со стерильными инструментами, а также во время или после операций. Женщина сообщила, что уже обратилась в Министерство здравоохранения России, а также в само учреждение с просьбой разобраться в ситуации, однако в этот же день страницы сотрудников центра и фотографии были удалены. Более того, как утверждает Берк, ей начали поступать угрозы о привлечении к уголовной ответственности с анонимных аккаунтов.

Журналисты издания также связались с Александрой Винокуровой, чей ребенок скончался в этом медучреждении в 2018 году. Она рассказала, что в день плановой операции ее сыну в отделении проходил корпоратив. По ее словам, от дежурного врача пахло перегаром.

Как рассказал Telegram-каналу «Подъем» пресс-секретарь медцентра Сергей Никонов, запечатленные на фотографиях девушки не работают в центре имени Бакулева. «Корпоративы в институте запрещены, бригада формируется и ни в каких корпоративах не участвует», — сказал он, добавив, что врачам запрещено снимать детей и тем более публиковать снимки где-либо.

В марте сообщалось, что врач-педиатр из Кинешмы (Ивановская область) Анастасия Орлова раскритиковала пользователей социальных сетей, которые возмутились ее фотосессией в нижнем белье. Она пояснила, что в больницу одевается сдержанно, носит юбки ниже колена, но ей захотелось сделать красивые фотографии, примерив на себя новый образ. «Мамочки моих пациентов видели эти фотографии и ставили мне классы. Никто не возмущался», — рассказывала она.

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