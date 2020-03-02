Танец стриптизера на коленях российской чиновницы попал на видео

В Ростове-на-Дону местной чиновнице Наталье Прилепиной заказали стриптизера на корпоратив ко Дню работника торговли. Видео танца на коленях начальницы управления торговли и бытового обслуживания города опубликовано в Telegram-канале Mash.

На появившихся в сети кадрах чиновница в ярком платье сидит на стуле, в то время как вокруг нее исполняет танец стриптизер в одних плавках. Во время танца Прилепина потрогала мужчину за грудь и спину.

По информации канала, Прилепина явилась на мероприятия сразу после своего отпуска. Теперь чиновница якобы находится на больничном.

«Вышел ведущий, сначала он был полностью одет, потом неожиданно скинул одежду, но это почему-то вырезали из видео. Я даже пыталась оттолкнуть его руками, когда он приблизился», — пояснила Прилепина.

Ранее в сети появилось видео корпоратива ко Дню защитника Отечества в морге Санкт-Петербурга. На кадрах видно, что работники в медицинской одежде сидят за накрытым столом. Перед ними танцевала девушка в нижнем белье, в какой-то момент один из докторов помог ей расстегнуть бюстгальтер, после чего она его сняла. Также танцовщица села на колени к сотруднику, после чего кто-то из коллег произнес: «Вот это Миша любит».

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