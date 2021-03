Женщины вышли на улицу в бикини в знак протеста против люксового бренда

Активистки вышли на улицу полуголыми в знак протеста против использования кожи рептилий для создания аксессуаров люксового бренда Hermes. Об этом сообщает Daily Mail.

В акции приняли участие три женщины, представляющие PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, «Люди за этичное обращение с животными») — организацию, борющуюся за права животных. Их запечатлели возле бутика французского модного дома на одной из центральных улиц Сиднея. Активистки были одеты в одинаковые купальники мятного цвета и маски, имитирующие морду крокодила. В руках они держали таблички с изображением красной крокодиловой сумки Hermes Birkin, на каждой из которых были напечатаны лозунги, например, «животные умирают из-за своей экзотической шкуры».

По информации издания, в ноябре прошлого года компания Hermes подверглась критике после заявления о планах построить крупнейшую в Австралии ферму по разведению крокодилов на территории недалеко от Дарвина. Активистки тогда попытались привлечь внимание общественности к этой проблеме и выступали против использования люксовым брендом шкур животных.

В декабре 2020 года активисты напали на предпринимательницу и телезвезду Кайли Дженнер из-за ее любви к меху. Протестующие атаковали бизнесвумен, когда она совершала покупки в бутике бренда Moncler, и критиковали ее за любовь к меховым изделиям.