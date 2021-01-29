Модель обругали за фото в пиджаке из змеиной кожи на голое тело

Модель поделилась фотографией в откровенном образе и подверглась критике со стороны пользователей сети. На соответствующие снимок и комментарии обратили внимание в Daily Mail.

Британка Ясмин Сантос (Iasmin Santos) опубликовала кадр, на котором попозировала топлес в желтом пиджаке из змеиной кожи. На размещенном фото она прикрывает обнаженную грудь рукой. Образ знаменитости дополнили замшевые сапоги на шпильке.

Подписчики Сантос обругали ее в комментариях под постом. По мнению фанатов, таким образом модель поощряет покупку одежды, изготовленной из шкуры животных. «Что за позор? Это ведь была живая змея, которую убили ради твоего пиджака», «Ты вся ненатуральная и выглядишь отвратительно», «Кроме пиджака, на ней еще и замшевая обувь! Ужас», — высказывались поклонники.

Героиня материала, в свою очередь, ответила на критику пользователей. Она объяснила, что упомянутую вещь получила в качестве подарка. При этом, по словам Сантос, в ее гардеробе больше нет вещей из кожи рептилий. «Я не вижу смысла хранить красивые вещи, тем более мне подарили этот пиджак», — заключила манекенщица.

Ранее в декабре 2020 года активисты напали на Кайли Дженнер из-за ее любви к меховым изделиям. Протестующие атаковали бизнесвумен, когда она совершала покупки в бутике бренда Moncler. Так, присутствующие принялись критиковать ее за любовь к меховым изделиям.