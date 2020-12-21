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Активисты напали на Кайли Дженнер из-за ее любви к меховым изделиям

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Кайли Дженнер
Кайли Дженнер
Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян, предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, подверглась атаке со стороны активистов, выступающих за защиту прав животных. Об этом сообщает портал TMZ.

Протестующие напали на 23-летнюю знаменитость, когда она делала покупки в Беверли-Хиллз. Источники, близкие к Дженнер, передали изданию, что группа активистов собралась на улице у бутика бренда Moncler.

Так, когда бизнесвумен покинула магазин и направилась к своему автомобилю в присутствии личной охраны, протестующие принялись критиковать ее за любовь к меховым изделиям и скандировать: «Позор тебе!», «Ты чудовище!», «С животных сдирают шкуру заживо!». Кроме того, они также окружили Rolls-Royce Дженнер, поэтому водителю и телохранителю понадобилось время, чтобы провести звезду к машине.

Предполагается, что сотрудник или посетитель магазина сделал фото предпринимательницы в бутике, затем переслал его активистам, а они, в свою очередь, пришли магазину и поджидали ее у выхода.

Ранее в декабре Кайли Дженнер обругали за хвастовство из-за фото в роскошном самолете. На размещенных кадрах она сидит в кресле на борту бизнес-джета, салон которого выполнен из белой кожи и отделан панелями из дерева. Звезда снялась в кожаных брюках, черном лонгсливе, ботинках того же цвета и коричневой шубе. Рядом с ней сумка Hermes Birkin.

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