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Бывшая самая молодая миллиардерша снялась в бюстгальтере и взволновала фанатов

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Фото: @kyliejenner

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян, предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, снялась в откровенном образе и порадовала подписчиков. Кадр появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети кадре 23-летняя знаменитость запечатлена на территории своего дома в бежевом бюстгальтере, голубых джинсах, белом пиджаке и кроссовках такого же цвета. Свой образ она дополнила небольшой подвеской и золотистой сумкой. Публикация набрала больше 6,4 миллиона лайков.

Внешний вид Дженнер взволновал ее поклонников. «Ты нереальная! Как?», «Богиня», «Красноволосая бомба», «Ты отлично выглядишь», «Мне нравится образ», «Вау!» — высказывались они в комментариях.

В декабре стало известно о том, что фанат попытался забраться в дом бывшей самой молодой миллиардерши и был наказан. Американец Джастин Бергквист хотел пробраться в дом Дженнер в охраняемом районе Hidden Hills, однако по ошибке попал в особняк к ее соседу, баскетболисту Демару Дерозану. Вскоре преступника задержали и предъявили обвинение в краже со взломом.

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