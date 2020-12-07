Фанат попытался забраться в дом бывшей самой молодой миллиардерши и был наказан

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян, предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, подала в суд на поклонника, попытавшегося забраться в ее дом. Информация появилась на портале TMZ.

Сообщается, что в ноябре американец Джастин Бергквист (Justin Bergquist) хотел пробраться в дом Дженнер в охраняемом районе Hidden Hills, однако по ошибке попал в особняк к ее соседу, баскетболисту Демару Дерозану. Спортсмен обнаружил незнакомца возле детской комнаты и выгнал его.

По информации издания, злоумышленник сбежал с участка спортсмена, но вскоре вернулся и попытался вновь попасть на территорию района. Бергквиста задержали сотрудники охраны и вызвали полицию, которая арестовала мужчину. В участке он заявил, что хотел увидеть Кайли Дженнер, но перепутал дома.

Преступнику предъявили обвинение в краже со взломом, свою вину он не признает. Бывшая миллиардерша в свою очередь обратилась в суд, чтобы наложить на Бергквиста запрет на приближение, который не позволит ему находиться рядом с ее домом.

Ранее, в октябре 2019 года, наркоман влез в дом Кайли Дженнер и попал под арест. Неизвестный поклонник вломился на территорию частной собственности Дженнер, агрессивно постучал в дверь и заявил, что ему нужно увидеть своего кумира. После чего его задержала полиция.