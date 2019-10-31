Наркоман забрался в дом самой молодой в мире миллиардерши и был наказан

Фанат, находившийся в состоянии наркотического опьянения, забрался в дом самой молодой в мире миллиардерши Кайли Дженнер и пошел под суд. Об этом сообщает TMZ.

Инцидент случился во вторник, 29 октября, однако известно о нем стало только сейчас. Неизвестный поклонник вломился на территорию частной собственности Дженнер, агрессивно постучал в дверь и заявил, что ему нужно увидеть своего кумира.

Охранник вывел нарушителя за пределы участка и передал полиции. По его словам, мужчина вел себя нервно и непредсказуемо. Он также отметил, что наркоману удалось проникнуть к дому, несмотря на то, что он располагается на закрытой территории.

В результате 22-летнего преступника, имя которого не раскрывается, арестовали по статье о вторжении на частную территорию. Ему также предъявили обвинение за ввоз контрабанды в тюрьму: молодой человек пребывал в состоянии наркотического обвинения и с собой у него была стеклянная трубка для курения.

Во время вторжения Кайли Дженнер не было дома. Она сообщила, что арестованный подписан на нее и других членов ее семьи в соцсетях и после случившегося она боится за безопасность своей дочери Сторми. Теперь мужчине запрещено приближаться к Дженнер и ее имуществу ближе, чем на 100 ярдов (91 метр).

В марте издание Forbes назвало младшую сестру Ким Кардашьян Кайли Дженнер самой молодой в мире миллиардершей, заработавшей свое состояние самостоятельно. 21-летняя девушка открыла собственный бренд косметических средств Kylie Cosmetics еще в 2016 году и к настоящему времени заработала один миллиард долларов. Таким образом она опередила создателя соцсети Facebook Марка Цукерберга, который заработал свой первый миллиард в 23 года.

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