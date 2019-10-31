Ценности
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
Армии США предложили напасть на Крым и Дальний Восток из-за ее слабости
Игрок НБА похоронил вторую сестру и раскаялся
В Молдавии арестовали миллионные активы контролировавшего страну олигарха
Подарок от завсегдатая бара принес барменше неожиданное богатство
Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»
Украина захотела объединиться с НАТО в Черном море
Российские врачи начали уезжать из регионов
США призвали поторопиться с санкциями против «Северного потока-2»
Обнаружена неспособность ядерной «Булавы» стрелять на запад
Новости партнеров

Наркоман забрался в дом самой молодой в мире миллиардерши и был наказан

Перейти в «Мою Ленту»

Фанат, находившийся в состоянии наркотического опьянения, забрался в дом самой молодой в мире миллиардерши Кайли Дженнер и пошел под суд. Об этом сообщает TMZ.

Инцидент случился во вторник, 29 октября, однако известно о нем стало только сейчас. Неизвестный поклонник вломился на территорию частной собственности Дженнер, агрессивно постучал в дверь и заявил, что ему нужно увидеть своего кумира.

Охранник вывел нарушителя за пределы участка и передал полиции. По его словам, мужчина вел себя нервно и непредсказуемо. Он также отметил, что наркоману удалось проникнуть к дому, несмотря на то, что он располагается на закрытой территории.

В результате 22-летнего преступника, имя которого не раскрывается, арестовали по статье о вторжении на частную территорию. Ему также предъявили обвинение за ввоз контрабанды в тюрьму: молодой человек пребывал в состоянии наркотического обвинения и с собой у него была стеклянная трубка для курения.

Во время вторжения Кайли Дженнер не было дома. Она сообщила, что арестованный подписан на нее и других членов ее семьи в соцсетях и после случившегося она боится за безопасность своей дочери Сторми. Теперь мужчине запрещено приближаться к Дженнер и ее имуществу ближе, чем на 100 ярдов (91 метр).

В марте издание Forbes назвало младшую сестру Ким Кардашьян Кайли Дженнер самой молодой в мире миллиардершей, заработавшей свое состояние самостоятельно. 21-летняя девушка открыла собственный бренд косметических средств Kylie Cosmetics еще в 2016 году и к настоящему времени заработала один миллиард долларов. Таким образом она опередила создателя соцсети Facebook Марка Цукерберга, который заработал свой первый миллиард в 23 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Kylie Jenner files restraining order against fan ... who showed up at her house
Самая молодая миллиардерша в мире оделась в стиле Playboy
Названа самая молодая миллиардерша в мире
Ценности
Ценности00:0430 октября
Рекламная кампания Alexander Wang's Fall 2017

От утепления до соблазнения

Почему мужчины бросили носить колготки и зачем они понадобились женщинам
09:29Сегодня

Ким Кардашьян опубликовала новый снимок в нижнем белье

20:0830 октября

Модель нарядилась в белье для женщин с большой грудью и отправилась на улицу

18:4530 октября

В России задумались над улучшением внешнего вида женщин из ФСО

Ценности00:0227 октября

Его величество царь

Бассейн в Зимнем, яхты и драгоценности: как развлекался последний российский император
17:5330 октября

Уникальное платье Леди Гаги отдали горничной

16:3030 октября

«Единственная красавица в семье Кардашьян» вышла на улицу без нижнего белья

15:3030 октября

Студентка в «окровавленном» костюме попала в аварию и перепугала полицию

Ценности00:0417 октября
Tesla Roadster

Кто успел, тот и сел

Конкуренты Маска пытаются догнать Tesla. Есть ли у них шанс?
13:3230 октября

Модель нашла неожиданную причину женской полноты и была поднята на смех

11:5830 октября

Женщины выставили свои усы напоказ и призвали не стыдиться их

10:3630 октября

Самая молодая миллиардерша в мире оделась в стиле Playboy

Россия
Российские врачи начали уезжать из регионов
Алан Ерох«Ну че, когда революция?»
Отчисление из университета, угрозы и ненависть: как живут российские ЛГБТ-активисты
В Кремле объяснили интерес россиян к прошлому Путина
«Они о сексуальном насилии знают лучше нас с вами»
Российских детей снова решили защитить запретами. Почему это не сработает
Российских водителей заставят больше отдыхать
Евгений Примаков и Владимир Путин«Олигархи не хотели делать ставку на него»
Он изменил российскую политику и мог стать президентом. 90 лет со дня рождения Примакова
Россияне раскрыли отношение ко Дню народного единства
Все материалы
Мир
Армии США предложили напасть на Крым и Дальний Восток из-за ее слабости
Средиземье превыше всего
Почему «Властелин колец» стал любимой книгой неофашистов
Пассажир с газом и маслом случайно сжег поезд с сотнями людей
«Русские отступили, а мы проиграли»
Перестрелки, ночные клубы и любовь к России: чем живет современный Афганистан
Древний японский замок полностью сгорел
Абу Бакр аль-БагдадиСША заявили о ликвидации лидера ИГ
Главного террориста хоронили много раз. Сейчас его убили по-настоящему
В США выступили против присоединения России к «большой семерке»
Все материалы
Бывший СССР
На Украине заявили о задержании «агента ФСБ»
Не сошлись языками
Еще один регион Украины захотел автономии. Получит ли Киев второй Донбасс?
В ДНР заявили о прибытии украинских радикалов в зону конфликта
В Донбассе началось разведение войск
Армия Украины покидает позиции, но там остаются вооруженные националисты
Украина отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса
«Мы готовы умирать без пафоса»
Ополченец ЛНР — о наступлении украинской армии и настоящих защитниках России
Украинские националисты будут контролировать ситуацию в Донбассе
Все материалы
Экономика
России предсказали взлет цен на духи
На крыльях войны
США и Европа начали новую торговую войну. Всему виной самолеты
В российской тушенке оказалось мало мяса
Влетит в копеечку
Сколько стоят самые дорогие и редкие монеты мира
Экономика России «проиграла» американскому штату
Академия для малышей
О пользе изучения иностранного языка с младенчества
Россиянам объяснили причины возможного дефицита красной икры
Все материалы
Силовые структуры
Промотавшего 25 миллионов долларов должника Кобзона захотели объявить банкротом
«Он решил, что проще отслужить»
В российскую армию берут людей с больной психикой. Бойня в Забайкалье может повториться
Судмедэксперт признал алкоголь в крови сбитого «пьяного» мальчика ошибкой
«Почему вы, мрази, должны жить?»
Эта колония — самая суровая в России. Ее арестанты восстали против беспредела тюремщиков
Названы первые итоги борьбы российских силовиков с ворами в законе
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Российский полицейский ранил из пистолета 12-летнего мальчика во время погони
Все материалы
Наука и техника
Получены новые данные по лечению «влажной» возрастной макулярной дегенерации
«Как сравнивать его с Гитлером?»
Военный преступник или жертва репрессий: кем на самом деле был адмирал Колчак
Обнаружена неспособность ядерной «Булавы» стрелять на запад
Злой разум
Google достигла квантового превосходства. Это может обернуться глобальной катастрофой
Назван тревожный признак скорой смерти
По всем фронтам
Что стало с ядерным оружием России после распада СССР
Стал известен состав новой экспедиции на МКС
Все материалы
Спорт
Российская фигуристка нашла идеальную страну
«Я оборву его родословную»
От уличных боев до рекорда UFC. Хорхе Масвидаль повидал многое, но все еще жаждет крови
Отец Нурмагомедова заявил о скором завершении карьеры сына
Чистилище для «святых»
Рекорд «Лестера», победа «Ливерпуля» и досадная ничья «Арсенала» — главные события тура АПЛ
Мэр уральского города объявил о 300-миллионном сокращении бюджета из-за Шипулина
Евгения Медведева«Похоже, ее время прошло»
Медведева осталась без медали, Трусова побила мировой рекорд. Итоги этапа Гран-при
Игрок ЦСКА финтом убрал соперника и забил решающий гол в концовке матча
Все материалы
Культура
Мединский рассказал о негативных эмоциях от «Джокера»
Космическая ахинея
«Рик и Морти», СССР на Луне и сериал по «Звездным войнам» — что смотреть в ноябре
Деньги Минкульта на российское кино оказались в офшорах
Про животных и людей
Бунтующие подростки и отвязные пенсионеры: британское кино, которое стоит посмотреть
В крови устроившей дебош в самолете звезды «Идиота» обнаружили алкоголь
«Не нужно обращаться с людьми как с челядью»
Иван Янковский о фильме «Текст», диалоге с властью и состоянии русского кино
Стоун поделился впечатлениями от общения со «скромным и рассудительным» Путиным
Все материалы
Интернет и СМИ
Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»
Встроились в систему
Самых опасных хакеров мира засекли в России. Они крадут миллиарды, и их не остановить
Доходы российских интернет-пиратов упали
Товар лицом
Они могут продать все, что угодно. Для этого достаточно всего одного кадра
Женщина затерроризировала возлюбленного сообщениями и попала под суд
Голоса в голове
Эти люди расследуют леденящие душу убийства в одиночку. Им не нужна полиция
Мужчина сделал комплимент коллеге и попал в неудобную ситуацию
Все материалы
Ценности
Наркоман забрался в дом самой молодой в мире миллиардерши и был наказан
Рекламная кампания Alexander Wang's Fall 2017 От утепления до соблазнения
Почему мужчины бросили носить колготки и зачем они понадобились женщинам
Ким Кардашьян опубликовала новый снимок в нижнем белье
Его величество царь
Бассейн в Зимнем, яхты и драгоценности: как развлекался последний российский император
Модель нарядилась в белье для женщин с большой грудью и отправилась на улицу
Куклы, кожа и российско-украинский след
Как прошла неделя моды в Токио
В России задумались над улучшением внешнего вида женщин из ФСО
Все материалы
Путешествия
Отвалившееся у самолета колесо вынудило пилота приземлиться сразу после вылета
«В полдень тут гуляют или бешеные собаки, или сумасшедшие»
Как россиянин добрался до Занзибара и увидел его изнанку
Пассажиры поделились снимками худшей еды в самолетах
Назад в Средневековье
От «русских» берегов до подземных пещер: что искать российскому туристу в Греции
Пилоты подглядывали за пассажирами в туалете через скрытую камеру и попались
«Это место изменит ваше сознание»
Когда-то на эти российские острова свозили заключенных. Теперь здесь можно отдохнуть
Назван простой способ бесплатно получить улучшенный номер в отеле
Все материалы
Из жизни
Ленивая женщина нашла способ похудеть на 60 килограммов
Крысиное царство
В этом месте люди прислуживают крысам. Все из-за страха быть проклятыми
Медсестра заживо похоронила умирающую в больнице женщину
«Причин для возвращения не видим»
История москвички, которая уехала в США вслед за супругом и не прогадала
Старушка застряла за шкафом в поисках мыши и умерла
Красота неземная
Как живет самая красивая девушка на планете
Мужчина заподозрил бывшую девушку в измене и превратил ее жизнь в ад
Все материалы
Какой Kia Sportage стоит покупать после обновления
Отправляемся на корейском кроссовере на Байкал
Культовые «слепые» автомобили
Вспоминаем самые яркие модели эпохи машин со скрытыми фарами
Chery Tiggo 7
Месяц на кроссовере, в котором слово «китайский» уже не главное
Лучшие автомобильные ролики октября
Дюжина коубов, от которых округлятся глаза даже у японских стритрейсеров
Производитель шин снял ролик про сложную цепную реакцию
Mopar построил очень низкий классический пикап Dodge
Стало известно, в каких регионах России самые плохие дороги
Все материалы
Дом
На мокром месте
Гибель Империи и распад Союза: как выглядит «российский бермудский треугольник»
Две трети россиян пренебрегли ипотекой
Во дают!
Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
В Подмосковье упали цены на землю
Все путем
Канадец объездил весь бывший СССР и показал миру красоту советского метро
Названа самая дорогая «сталинка» Москвы
В России изменят схему оплаты ЖКХ
Новая система должна облегчить жизнь россиянам. Как она будет работать?
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Россия приготовилась реализовать во Вьетнаме проект госуслуг
В Белгородской области завершили первый этап нацпроекта «Цифровая экономика»
Все материалы