Депутат Ржаненков закупил набор продуктов на 1000 рублей и разозлил граждан

Председатель комиссии по социальной политике и здравоохранению Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков закупил в сети «Перекресток» набор продуктов здорового питания на 1000 рублей. Однако эксперимент политика разозлил граждан.

На 1040 рублей он купил кефир, два яблока, творог, макароны, гречку, черный хлеб, морковь и куриную голень.

В соцсетях Ржаненкова раскритиковали за выбор магазина и состав продуктовой корзины. В соцсетях Ржаненкова раскритиковали за выбор магазина и состав продуктовой корзины. Один из комментаторов отметил, что депутаты «далеки от своего народа» и «живут в параллельном мире».

Депутат объяснил цель эксперимента

Ржаненков рассказал изданию «Подъем», что изначальная цель ролика была показать именно такой набор продуктов. Он намеревался получить реакцию горожан, в частности, в контексте здорового питания. По его словам, до этого проводилось множество круглых столов с участием экспертов.

«Выпустили этот ролик, может быть, рановато, потому что я провел отдельную дискуссию с профессором, мы рассуждали на эту тему дальше. Это должны были быть ролик и последующая дискуссия, чтобы было понятно, почему я пошел в магазин и покупал именно эти продукты», — рассказал он.

Председатель комиссии по социальной политике и здравоохранению Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков. Кадр: Telegram-канал «Подъем»

По словам депутата, он решил совместить проект о здоровом питании и мониторинг цен на продукты. При этом он признал, что существует «серьезное расслоение» в обществе, прежде всего по доходам.

«Мысли у людей от крайности до крайности: от того, что я оторван от жизни и народа, до благодарности за то, что мы эту тему подняли. Мы продолжим эту работу, будем делать какой-то мониторинг. <...>Много реакций и по поводу качества продуктов, и по поводу цен. Попытаемся проанализировать и услышать мнение наших горожан», — заключил он.

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Россиян решили защитить от дороговизны вилкой цен

В июле представители Минпромторга России сообщили, что в стране может начать работать механизм, который зафиксирует диапазон минимальных и максимальных цен на некоторые категории продуктов.

Речь идет как о «борщевом» наборе, так и о других социально значимых товарах. При этом с инициативой о введении такой вилки цен выступили сами торговые сети. Если норма заработает, то производители смогут продавать выращенную ими продукцию не дороже и не дешевле установленных цен.

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина отмечала, что экспертный совет по торговле при комитете Госдумы по промышленности и торговле уже изучает вопрос о регулировании цен на основные продукты питания.