Россиян решили защитить от дороговизны вилкой цен

Минпромторг: В РФ могут установить минимальные и максимальные цены на продукты

В России может начать работать механизм, который зафиксирует диапазон минимальных и максимальных цен на некоторые категории продуктов. Об этом сообщили представители Минпромторга РФ. Их процитировало ТАСС.

Речь идет как о «борщевом» наборе, так и о других социально значимых товарах. Как уточнили в ведомстве, торговые сети сами выступили с инициативой о введении такой вилки цен. Если норма заработает, то производители смогут продавать выращенную ими продукцию не дороже и не дешевле установленных цен.

Минпромторг отметил, что целью таких шагов стало создание условий, который гарантируют сельхозпроизводителю рентабельность и возможность планировать вложения в выращивание урожая за счет долгосрочных контрактов.

По словам зампреда комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлии Оглоблиной, экспертный совет по торговле при комитете Госдумы по промышленности и торговле уже изучает вопрос о регулировании цен на основные продукты питания. Оказалось, что нередко жалуются депутатам на скачки ценообразования со стороны торговых сетей.