В Госдуме предложили вернуться к советской практике установки цен

Зампред комитета Госдумы Оглоблина рассказала о проработке мер регулирования цен

Экспертный совет по торговле при комитете Госдумы по промышленности и торговле начал проработку возможности введения мер регулирования цен на основные продукты питания. Об этом рассказала зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина, представляющая «Единую Россию», передает ТАСС.

Она подчеркнула, что аграрии постоянно жалуются депутатам на скачки ценообразования со стороны торговых сетей. Например, в настоящее время некоторые готовы закупать яйцо только по цене 30 рублей за десяток при себестоимости 60 рублей.

Из-за этого в последнее время наблюдается «эффект качелей», когда закупочная цена на продукцию то рушится, то взлетает. Так было, в частности, с картофелем и маслом, стоимость которых сильно колеблется.

«Цены должны быть установлены исходя из текущих условий, себестоимости и рентабельности производителей», — подчеркнула Оглоблина. Она пообещала, что депутаты вместе с Минпромторгом, Минсельхозом, профильными союзами производителей и торговых сетей сформирует правила и методы назначения честной цены для сельхозпроизводителей.

По ее мнению, советский метод административного расчета справедливой цены лучше, чем рыночный, в рамках которого «отдавая свою продукцию по заниженной цене, аграрии вынуждены сокращать посевные площади или поголовье, работать себе в убыток», после чего следует рост цен на продукцию и, соответственно, возвращение фермеров в сегмент. Оглоблина указала, что установление цен позволит исключить демпинг и возможность устраивать ажиотаж вокруг ключевых продуктов питания.

Месяц назад замглавы Минпромторга Роман Чекушов заявил, что если ситуация с ценами вдруг резко ухудшится, то может потребоваться их регулирование, но не факт, что такие меры будут связаны с ограничением наценок.

Вместе с тем в апреле 13 отраслевых союзов и ассоциаций в сфере торговли и агропрома направили в правительство письмо, в котором назвали объективно вредной идею государственного регулирования цен на продукты, потому что она чревата «стагнацией развития сельского хозяйства и пищевой промышленности».