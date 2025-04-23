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08:34, 23 апреля 2025Экономика

Идею о регулировании цен на продукты назвали вредной

«Ведомости»: Правительство предупредили о рисках регулирования цен на продукты
Кирилл Луцюк

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Идеи о государственном регулировании цен на продукты неконструктивны и объективно вредны. Письмо такого содержания направили в правительство России 13 отраслевых союзов и ассоциаций в сфере торговли и агропрома. Выдержки из этого послания опубликовали «Ведомости».

Как отметили авторы письма (руководители Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Союза потребителей РФ, «Союзнапитков», «Руспродсоюза», «Русбренда», Масложирового союза и других) российские законодатели стали часто ратовать за государственное регулирование. Однако реализация таких мер чревата «стагнацией развития сельского хозяйства и пищевой промышленности». Что касается сторонников подобного регулирования, то они, как сообщается в письме, не принимают во внимание объективные причины изменения цен.

В феврале 2025 года с законопроектом об усилении государственного регулирования розничных цен на продукты пообещали выступить депутаты «Справедливой России». А в начале апреля идею о регулировании цен на картофель озвучил вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов.

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