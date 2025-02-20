В Госдуме захотели усилить госрегулирование цен на продукты

«Справедливая Россия» внесет в ГД законопроект о ценовом коридоре для продуктов

Депутаты Госдумы из «Справедливой России» во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым собираются вынести на рассмотрение законопроект об усилении государственного регулирования розничных цен на социально продукты. Об этом со ссылкой на пресс-службу партии сообщает РИА Новости.

В документе предлагается ввести понятие «ценового коридора» для продовольственных товаров первой необходимости из списка, утвержденного правительством, то есть минимальную и максимальную цены. Такую меру, по идее депутатов, должны применять в случае, если какой-то товар подорожает в рознице на пять и более процентов за 30 дней.

Также речь идет о введении обязанности для правительства устанавливать предельно допустимые розничные цены на срок не более 90 дней. Во фракции отмечают, что проект не меняет сам порядок установления таких максимумов, а только налагает на министерства ответственность по использованию такого механизма при достижении порогового значения.

Миронов в комментарии агентству указал, что продовольственная инфляция по-прежнему слишком высока, а правительство имеет инструмент для установления предела цен в рознице в случае. «Право есть, но чиновники им не пользуются. Суть нашей инициативы в том, чтобы заставить их заняться этой работой», — подчеркнул депутат.

По его мнению, установка предельных цен должна стать обязанностью, и эта мера позволит правительству не ждать пару месяцев, а оперативно реагировать на взлет цен в магазинах.

В минувшем году инфляция в России, по данным Росстата, достигла 9,52 процента, причем продовольственная составила 11,05 процента, а отдельно плодоовощная продукция подорожала на 22,09 процента. В 2025 году продовольственная инфляция продолжила обгонять общую. Так, за последнюю неделю с 11 по 17 февраля при росте цен на 0,17 процента в сегменте продовольственных товаров инфляция была равна 0,25 процента.