Инфляция в России замедлилась

Минэкономразвития сообщило о замедлении недельной инфляции в России до 0,17 %

На неделе с 11 по 17 февраля цены в России выросли на 0,17 процента, что меньше, чем за прошлый сравнимый период (0,23 процента). О замедлении недельной инфляции говорится в сообщении на сайте Минэкономразвития.

В сегменте продовольственных товаров рост цен опустился до 0,25 процента, а в непродовольственных — до 0,06 процента. В услугах цены росли на уровне прошлой недели — 0,15 процента.

Ранее Центробанк со ссылкой на опрос «инФОМ» сообщил о первом за пять месяцев снижении инфляционных ожиданий. В январе они составили 13,7 процента, что на 0,3 процентных пункта меньше, чем в декабре.

При этом регулятор по-прежнему называет рост цен недопустимо высоким. По итогам заседания совета директоров, на котором было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 21 процента, прогноз роста цен в 2025 году был повышен почти в два раза — до 7-8 процентов.