Инфляционные ожидания россиян снизились впервые за пять месяцев

ЦБ: Инфляционные ожидания россиян снизились в феврале до 13,7 %

Инфляционные ожидания россиян снизились в текущем месяце впервые с сентября 2024 года, составив 13,7 процента, следует из справки по результатам опроса «инФОМ», опубликованной Центробанком.

Первое за пять месяцев сокращение показателя произошло в феврале после январского роста с 13,9 до 14 процентов. А до этого, в октябре, перед последним на данный момент повышением ключевой ставки ЦБ, ожидания граждан по поводу роста цен выросли в РФ почти на 1 процентный пункт — с 12,5 до 13,4 процента.

Уточняется, что опрос, данные о котором приводит регулятор, проводился с 3 по 13 февраля. Оценка наблюдаемой инфляции у его участников, не имеющих сбережений, продолжила расти, увеличившись до 18,4 процента с 17,5 процента в январе (в декабре было 16,9 процента), у респондентов со сбережениями она, наоборот, снизилась до 13,6 процента с 15,4 процента в прошлом месяце (в конце 2024 года составляла 14,4 процента).

Как стало известно на прошлой неделе, ценовые ожидания российских предприятий также снизились в феврале после заметного роста, продолжавшегося несколько месяцев. Показатель опустился до 23,4 пункта, тогда как в декабре и январе составлял 28,1 и 27,8 пункта соответственно. В отличие от инфляционных ожиданий населения, его уровень измеряется не как медиана ожидаемого в течение следующего года роста цен, а как баланс ответов на вопрос об ожидаемом изменении отпускных цен в ближайшие три месяца.

Согласно актуальному прогнозу Банка России, инфляция в стране замедлится в текущем году до 7-8 процентов, а к цели в 4 процента вернется в 2026-м. На 10 февраля ее годовой уровень оценивался в 10 процентов.

