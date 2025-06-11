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10:12, 11 июня 2025Экономика

В Минпромторге высказались о регулировании цен на некоторые товары

Замглавы Минпромторга Чекушов: В РФ может потребоваться регулирование цен
Кирилл Луцюк

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Если ситуация с ценами в России вдруг резко ухудшится, то может потребоваться их регулирование, однако не факт, что такие меры будут связаны с ограничением наценок. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов. Его процитировала «Российская газета».

Кроме того, он отметил, что в последнее время структура потребления серьезно изменилась в пользу более дорогих товаров. Однако пока Минпромторг не видит предпосылок для введения регулирования цен.

По словам Чекушова, сегодня отсутствуют серьезные риски роста цен со стороны производителей продуктов питания, поскольку приближается момент, когда на рынок попадет новый урожай. В частности, картофель поступит в торговые сети уже в ближайшее время.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский спрогнозировал снижение цен на картофель уже в летнем сезоне.

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