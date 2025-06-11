В Минпромторге высказались о регулировании цен на некоторые товары

Замглавы Минпромторга Чекушов: В РФ может потребоваться регулирование цен

Если ситуация с ценами в России вдруг резко ухудшится, то может потребоваться их регулирование, однако не факт, что такие меры будут связаны с ограничением наценок. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов. Его процитировала «Российская газета».

Кроме того, он отметил, что в последнее время структура потребления серьезно изменилась в пользу более дорогих товаров. Однако пока Минпромторг не видит предпосылок для введения регулирования цен.

По словам Чекушова, сегодня отсутствуют серьезные риски роста цен со стороны производителей продуктов питания, поскольку приближается момент, когда на рынок попадет новый урожай. В частности, картофель поступит в торговые сети уже в ближайшее время.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский спрогнозировал снижение цен на картофель уже в летнем сезоне.