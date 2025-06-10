Россиянам предсказали снижение цен на картофель

ФАС: Цены на картофель понизятся в летнем сезоне

Снижение цен на картофель ожидается в летнем сезоне. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, ситуация будет стабилизироваться, а стоимость этого овоща пойдет вниз. Как отметил Шаскольский, в 2023 году собрали рекордный урожай картофеля, а вот в 2024 году он оказался обычным.

«На фоне этого была такая динамика цен», — пояснил руководитель ФАС.

Кроме того, он указал на то, что рынки плодоовощной продукции являются конкурентными. Иными словами, там действуют тысячи производителей и с ними не может проводиться антимонопольная работа.

Ранее в Картофельном союзе заявили, что в настоящее время в РФ закончился урожай овощей борщевого набора, который собрали в 2024 году. В магазинах же продается импорт. Однако тенденция к снижению цен уже наметилась. В июне на полках появятся овощи из южных регионов России, а в июле — из средней полосы. К началу осени страна полностью обеспечит себя собственной продукцией.