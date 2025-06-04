Россиянам предсказали цены на борщевой набор

Картофельный союз: Наметилась тенденция к снижению стоимости «борщевого набора»

Сегодня в России фактически закончился урожай овощей борщевого набора, который был собран в 2024 году, а на полках магазинов в основном продается импорт. Об этом «Ленте.ру» сообщил председатель Союза участников рынка картофеля и овощей (Картофельный союз) Сергей Лупехин.

По его словам, такое положение дел вполне традиционно для текущего периода года. Сейчас овощи стоят примерно столько же, сколько за них просили в июне 2022 года. Вместе с тем уже наметилась тенденция к снижению стоимости «борщевого набора».

Лупехин обратил внимание, что в июне в магазины начинают поступать овощи из южных регионов России, а в июле — из средней полосы. К концу лета страна будет полностью обеспечена собственной продукцией.

«Увеличение предложения благоприятно повлияет на ценовую динамику — стоимость овощей во второй половине года традиционно снижается. Ожидаем, что так будет и в этом сезоне», — подчеркнул Лупехин.

Ранее появился прогноз, согласно которому в 2025 году урожай картофеля в РФ может увеличиться на 250 тысяч тонн. Сельхозпроизводители уже увеличили посевные площади на 10 тысяч гектаров.