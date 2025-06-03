Россиянам пообещали увеличить урожай картофеля

Красильников: Аграрии увеличили посевные площади картофеля на 10 тысяч гектаров

В 2025 году урожай картофеля в России может вырасти на 250 тысяч тонн. Об этом заявил исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей (Картофельный союз) Алексей Красильников, его цитирует газета «Известия».

По словам эксперта, аграрии уже увеличили посевные площади на 10 тысяч гектаров, а по итогам посевной расширить их. Не исключено, что на фоне подорожания картофеля ряд фермеров вернется в сектор.

«Предварительный прогноз Минсельхоза по увеличению площадей под картофель был на уровне 6,5 тысячи гектаров. Планировалось, что всего будет высажено 286 тысяч гектаров. Однако теперь он повышен на 10 тысяч гектаров. В переводе на тонны при урожайности в 25 тонн с гектара как минимум в этом году нужно ожидать плюсом 250 тысяч тонн урожая», — пообещал он.

В некоторых регионах, например, Кабардино-Балкарии, Ставрополье, Краснодарском крае, Ростовской и Астраханской областях, уже начали собирать первые корнеплоды. Чем будет выше доля убранного картофеля в России, тем меньше он будет стоить. Однако фермеры беспокоятся за большие объемы импорта — он сильно влияет на спрос на отечественный молодой картофель. Поэтому в союзе призвали ретейлеров обеспечить доступ российского картофеля на полки магазинов.

В росте цен на картофель в России уже винили и дачников, которые стали меньше сажать, и объясняли его дефицитом овощехранилищ в РФ, из-за которого большая часть картофеля, не проданная до заморозков, просто пропадает. Однако главные причины подорожания — сокращение урожая, рост себестоимости производства, погода и отсутствие европейских семян.