Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:48, 3 июня 2025Экономика

Россиянам пообещали увеличить урожай картофеля

Красильников: Аграрии увеличили посевные площади картофеля на 10 тысяч гектаров
Вячеслав Агапов

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В 2025 году урожай картофеля в России может вырасти на 250 тысяч тонн. Об этом заявил исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей (Картофельный союз) Алексей Красильников, его цитирует газета «Известия».

По словам эксперта, аграрии уже увеличили посевные площади на 10 тысяч гектаров, а по итогам посевной расширить их. Не исключено, что на фоне подорожания картофеля ряд фермеров вернется в сектор.

«Предварительный прогноз Минсельхоза по увеличению площадей под картофель был на уровне 6,5 тысячи гектаров. Планировалось, что всего будет высажено 286 тысяч гектаров. Однако теперь он повышен на 10 тысяч гектаров. В переводе на тонны при урожайности в 25 тонн с гектара как минимум в этом году нужно ожидать плюсом 250 тысяч тонн урожая», — пообещал он.

Материалы по теме:
«Тут дело не в моде» Россияне все чаще пьют вино. Что заставило их полюбить этот напиток?
«Тут дело не в моде»Россияне все чаще пьют вино. Что заставило их полюбить этот напиток?
31 мая 2025
Россиянам обещают перебои с вишней и черешней этим летом. Что об этом известно?
Россиянам обещают перебои с вишней и черешней этим летом.Что об этом известно?
15 мая 2025

В некоторых регионах, например, Кабардино-Балкарии, Ставрополье, Краснодарском крае, Ростовской и Астраханской областях, уже начали собирать первые корнеплоды. Чем будет выше доля убранного картофеля в России, тем меньше он будет стоить. Однако фермеры беспокоятся за большие объемы импорта — он сильно влияет на спрос на отечественный молодой картофель. Поэтому в союзе призвали ретейлеров обеспечить доступ российского картофеля на полки магазинов.

В росте цен на картофель в России уже винили и дачников, которые стали меньше сажать, и объясняли его дефицитом овощехранилищ в РФ, из-за которого большая часть картофеля, не проданная до заморозков, просто пропадает. Однако главные причины подорожания — сокращение урожая, рост себестоимости производства, погода и отсутствие европейских семян.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Челябинская квартира причастного к атакам дронов мужчины попала на видео

    ВС России создали полуторакилометровый клин в обороне ВСУ вблизи Каменки

    Российский политик избил женщину на глазах у ее ребенка

    Россиянам пообещали увеличить урожай картофеля

    США передали Гренландию под новое командование

    Премьер Венгрии раскрыл правоту Путина по одному действию в конфликте на Украине

    Стало известно о продвижении российских войск у Часова Яра

    Американские сенаторы обвинили Трампа в нерешительности в отношении России

    Восемь автомобилей столкнулись на МКАД

    Володин призвал Минобрнауки принять меры по недопущению организации миграции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости