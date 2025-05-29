В России назвали еще одну причину перебоев с картофелем

Аналитик Тюрина: Нехватка картофеля в России вызвана дефицитом овощехранилищ

Возникновение перебоев с картофелем и его подорожание в 2025 году связаны в том числе с дефицитом овощехранилищ в РФ. Еще одну причину возникновения такой ситуации на рынке назвала директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина, которую цитирует ТАСС.

По словам эксперта, как раз для картофеля нехватка хранилищ— это, «наверное, основной фактор». «Современные технологии позволяют хранить до весны буквально, то есть до нового урожая. Но у нас мало таких хранилищ. Поэтому большая часть картофеля, не проданная до ноября, декабря, до заморозков, просто пропадает», — поделилась Тюрина, отметив, что именно в связи с этим «у нас растут цены к весне».

В подорожании картошки некоторые успели обвинить уже и ленивую молодежь, и дачников, которые стали сажать ее меньше, чем в прежние годы, но основная причина ценовой динамики все же состоит в том, что прошлогодний урожай оказался почти на 12 процентов меньше собранного в 2023-м, причем снизился он как у сельхозорганизаций и бизнеса, так и на участках граждан.

Повлияли на положение дел в том числе рост себестоимости производства, погода и отсутствие европейских семян. На фоне всего этого сейчас на отечественном рынке картофеля тон задает импорт, объем которого вырос с начала года в 3,5 раза, что, конечно, отразилось на ценах.

На ситуацию с поставками овощей обратил внимание и глава государства, который, сославшись на слова Александра Лукашенко, рассказал, что даже в такой известной стране — производителе картофеля, как Белоруссия «уже все продали в Россию».