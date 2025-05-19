В дорогой картошке в России обвинили ленивую молодежь

RTVI: Цены на картофель в России выросли из-за отказа граждан от его выращивания

Рекордный рост цен на картофель, который наблюдается в России в последний год, связан с рядом значимых обстоятельств, однако одним из основных, к тому же сложно поддающимся учету, стал отказ граждан от самостоятельного выращивания корнеплода. Об этом со ссылкой на экспертов пишет RTVI.

Сотрудник Фонда экономической политики Денис Терновский объяснил, что сокращение сбора картофеля на 12 процентов после рекордного урожая 2023 года может быть только верхушкой айсберга, которая не позволяет увидеть картину целиком. Дело в том, что на приусадебные участки приходится больше половины от всего сбора.

Качественную информацию по этому сегменту урожая можно получить только в ходе сельскохозяйственной переписи, а они проводятся раз в десять лет. Как правило, после них объемы производства картофеля корректируются в сторону снижения. В последние годы тенденция могла усилиться.

По словам Терновского, рекордно низкая безработица в России привела к росту зарплат, а значит, желающих тратить свое время на выращивание картофеля стало меньше. Старшее поколение, для которых работа на приусадебном участке была нормой, постепенно теряет вес, а молодые люди не хотят копаться в земле ради того, что можно купить в магазине.

При этом потреблять продукт люди не перестают, а значит, спрос сохраняется, и это и приводит к резкому скачку цен. Отдельной проблемой остается хранение картофеля. В приусадебных участках имеются домашние погреба и кладовки, но чтобы перевести сравнимый объем в магазины, нужны промышленные хранилища, строительство которых требует времени.

Директор Центра агропродовольственной политики Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Наталья Шагайда не исключила, что те, кто беспокоится о росте цен на картофель, вернутся к его самостоятельному выращиванию. Впрочем, она уверена, что пока массового притока желающих не возникнет, так как продукт по-прежнему слишком дешев.

Ранее сообщалось, что на рекордное подорожание картофеля также повлияли рост себестоимости производства, погода, отсутствие качественных семян из Европы и перепроизводство 2023 года.