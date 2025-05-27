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15:10, 27 мая 2025Бывший СССР

Путин раскрыл причину пропажи картошки из Белоруссии

Путин: Президент Лукашенко сказал, что всю картошку продали в Россию
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что весь урожай картошки отправили в Россию. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, его слова передает ТАСС.

«Вчера встречался с представителями разных направлений бизнеса, в том числе агросектора. Картошки-то не хватает у нас, оказывается. Разговаривал с Александром Григорьевичем Лукашенко. Он говорит: "У нас уже все продали в Россию"», — сказал президент России.

Ранее Путин поинтересовался, почему в Белоруссии закончился картофель. «Как закончилась? (...) [замглавы администрации президента Орешкин] Максим говорит, что картофель в Белоруссии закончился. Что это такое?», — сказал он.

До этого Лукашенко призвал всех сажать картошку, «чтобы не знать проблем». По словам главы государства, весенние заморозки сделали «свое грязное дело» и навредили посевам.

ЖЗЛ
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