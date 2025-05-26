Путин поинтересовался дефицитом картофеля в Белоруссии

Путин поинтересовался, почему в Белоруссии закончился картофель

Президент России Владимир Путин поинтересовался, почему в Белоруссии закончился картофель. Его слова передает РИА Новости.

Он сообщил, что Россия может закупать картошку в Белоруссии, «но свою тоже неплохо иметь». Ему ответил замглавы администрации президента Максим Орешкин сказав, что этот продукт в Белоруссии закончился.

«Как закончилась?.. Максим говорит, что картофель в Белоруссии закончился. Что это такое?», — сказал Путин.

Ранее совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) увеличил тарифную льготу на ввоз картофеля в Россию на 150 тысяч тонн. Подобная привилегия позволит странам-участницам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) экспортировать в РФ данный вид продукции без необходимости уплачивать таможенные пошлины.