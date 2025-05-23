Ряд стран помогут России сбить цены на картофель

Совет ЕЭК увеличил на 150 тысяч тонн тарифную льготу на ввоз картофеля в Россию

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) увеличил тарифную льготу на ввоз картофеля в Россию на 150 тысяч тонн, эта мера поддержки будет действовать до 31 июля 2025 года. Об этом сообщается на сайте ЕЭК.

Подобная привилегия позволит странам-участницам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) экспортировать в РФ этот вид продукции без необходимости уплачивать таможенные пошлины. Этой возможностью смогут воспользоваться поставщики из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Речь идет об экспорте картофеля, «предназначенного для использования в производстве пищевой продукции или реализации в розничной торговле», пояснили в ЕЭК.

Предыдущая тарифная льгота предполагала беспошлинные поставки этой продукции на российский рынок в объеме не более 150 тысяч тонн. Эта мера вступила в силу с 1 января 2025 года и должна завершиться в конце июля. Как полагают в ЕЭК, увеличение объема квоты должно помочь сбить розничные цены на картофель в РФ. «Принятая мера таможенно-тарифного регулирования направлена на стабилизацию цен на картофель в России», — говорится в заявлении.

Весной 2025 года средняя розничная стоимость килограмма картофеля в РФ достигла исторического максимума и составила 85,4 рубля. За 12 месяцев цены на эту продукции в стране увеличились почти в три раза. На рекордное удорожание картофеля повлияли ряд факторов, включая рост себестоимости производства, погода, отсутствие качественных семян из европейских стран и перепроизводство 2023 года.

В попытках сбить цены на ключевой продукт питания Россия стала активно наращивать импорт из других стран, в том числе из Грузии. По итогам апреля 2025 года поставщики из республики отправили в РФ в общей сложности 16,3 тысячи тонн картофеля на общую сумму в 6,8 миллиона долларов. Больше за отчетный период грузинские аграрии экспортировали только в Азербайджан (20,2 тысячи тонн). На фоне кризиса директор Центра агропродовольственной политики Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Наталья Шагайда не исключила, что те, кто беспокоится о росте цен на картофель, вернутся к его самостоятельному выращиванию.