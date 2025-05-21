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07:36, 21 мая 2025Экономика

Одна страна продала России картофель на рекордную сумму

Грузия в апреле увеличила поставки картофеля в Россию до 6,8 миллиона долларов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Eric Prouzet / Unsplash

В апреле 2025 года Грузия увеличила поставки картофеля на рынок РФ до рекордных 6,8 миллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные грузинской статслужбы.

Агентство отмечает, что компании Грузии в середине весны отгрузили в Россию 16,3 тысячи тонн картофеля.

Кроме России, данную продукцию у страны преимущественно покупают Азербайджан (20,2 тысячи тонн) и Армения (3,4 тысячи тонн). Также небольшие закупки были зафиксированы у Узбекистана, Казахстана, Молдавии и Туркмении.

Ранее появилась информация о том, что по итогам апреля 2025 года суммарные объемы поставок российского мяса в Китай увеличились в 1,6 раза в сравнении с тем же периодом 2024-го и составили 63 миллиона долларов в денежном выражении.

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