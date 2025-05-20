Россия резко нарастила поставки одного вида продукции в Китай

Экспорт российского мяса в Китай увеличился в 1,6 раза по итогам апреля

По итогам апреля 2025 года суммарные объемы поставок российского мяса в Китай увеличились в 1,6 раза в сравнении с тем же периодом 2024-го и составили 63 миллиона долларов в денежном выражении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Достигнутый результат оказался максимальным с октября прошлого года. В месячном выражении совокупные доходы российских поставщиков от экспорта этого вида продукции в Китай выросли на 14 процентов.

Самой востребованной продукцией у покупателей из азиатской страны оказалось мясо птицы. Суммарные траты на закупки этого вида российской продукции составили 42,8 миллиона долларов. Для сравнения, в марте показатель находился на уровне в 35,4 миллиона. Таким образом, за месяц доходы РФ от экспорта мяса птицы в КНР увеличились на 7,4 миллиона.

Популярностью у китайских покупателей также пользовались субпродукты из мяса крупного рогатого скота. Их закупки выросли на четверть и достигли отметки в 6,8 миллиона долларов. Доходы от продаж российской свинины, напротив, сократились примерно на 600 тысяч в сравнении с мартовским показателем, до 4,8 миллиона, а экспорт мяса крупного рогатого скота — на 700 тысяч, до 8,6 миллиона.

За год России удалось подняться на одну строчку в рейтинге крупнейших экспортеров мясной продукции в Китай. Теперь РФ располагается на восьмом месте. Однако по объемам доходов от поставок она сильно не дотянула до лидеров. Лидером по этому показателю оказалась Бразилия с результатом в 594,7 миллиона долларов, в топ-3 также вошли США (238,4 миллиона) и Австралия (201,6 миллиона).

Большой востребованностью у китайских потребителей в последнее время стала пользоваться и российская рыба. По итогам 2024 года суммарные доходы РФ от поставок этого вида продукции в КНР достигли девятилетнего максимума и составили 86,1 миллиона долларов. В годовом выражении показатель увеличился в полтора раза. Подавляющая часть поставок пришлась на экспорт филе и мяса минтая в мороженом виде.