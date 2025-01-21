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13:04, 21 января 2025Экономика

Китай нарастил закупки российской рыбы до девятилетнего максимума

Китай нарастил закупки филе и другого мяса рыбы из РФ до $86,1 млн в 2024 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

По итогам 2024 года Китай нарастил закупки филе и другого мяса рыбы из России в полтора раза в сравнении с показателем 2023-го. О резком росте интереса азиатской страны к подобной продукции из РФ сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

За 12 месяцев суммарные объемы экспорта филе и мяса рыбы из России в Китай увеличились до 86,1 миллиона долларов в денежном выражении. Достигнутый результат оказался максимальным за девять лет (с 2015 года). Статистических сведений о более ранних периодах поставок у китайского ведомства нет.

Подавляющая часть поставок пришлась на экспорт филе и мяса минтая в мороженом виде. В прошлом году Китай потратил на импорт этой продукции из России в общей сложности 84 миллиона долларов. В целом за 12 месяцев РФ отправила в КНР морепродукты на сумму в 2,74 миллиарда долларов, что позволило стать ей вторым крупнейшим поставщиком в азиатскую страну. На первом месте оказался Эквадор с результатом в 3,12 миллиарда.

Ранее в Ассоциации добытчиков минтая сообщили о заметном росте вылова самой популярной в России рыбы. По итогам 2024 года показатель вплотную приблизился к рекордной отметке в 2 миллиона тонн и составил 1,99 миллиона. Достигнутый результат превысил прошлогодний примерно на 38 тысяч. Подобная динамика позволила России опередить своего главного конкурента — США — на 640 тысяч тонн.

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