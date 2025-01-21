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10:08, 21 января 2025Экономика

Вылов главной в России рыбы заметно вырос

АДМ: Вылов минтая в России достиг 1,99 миллиона тонн в 2024 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

По итогам 2024 года суммарные объемы вылова самой популярной в России рыбы — минтая — заметно вырос в сравнении с показателем за 2023-й и вплотную приблизился к рекордной отметке в два миллиона тонн. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации добытчиков минтая (АДМ).

В организации уточнили, что в прошлом году российские рыбаки смогли выловить в общей сложности 1,99 миллиона тонн минтая. Это позволило сохранить за этой рыбой статус главной в стране. Достигнутый результат, как отмечали в ассоциации, превысил показатель за 2023-й примерно на 38 тысяч тонн.

России удалось заметно опередить своего главного конкурента на мировом рынке на 640 тысяч тонн. Так, суммарные объемы добычи минтая в США в 2024 году составили только 1,35 миллиона тонн. На этом фоне в АДМ спрогнозировали России сохранение статуса главного добытчика этой рыбы в мире в 2025 году.

Ранее в ассоциации сообщили о резком росте выпуска в России сырья для крабовых палочек и других популярных деликатесов. По итогам 2024 года суммарные объемы производства сурими из минтая в стране увеличились на 47 процентов в сравнении с показателем за 2023-й и достигли отметки в 70,8 тысячи тонн. Прирост в физическом выражении составил 22,5 тысячи. Подобная динамика, как уточнили в АДМ, позволила РФ войти в пятерку мировых лидеров по объемам производства сурими.

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