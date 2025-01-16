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07:47, 16 января 2025Экономика

В России установили рекорд по вылову главной рыбы страны

АДМ: Добыча минтая в России в 2024 году достигла рекордных двух миллионов тонн
Дмитрий Воронин

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Добыча минтая в РФ увеличилась в прошлом году на 38 тысяч тонн, достигнув рекордных двух миллионов тонн. Об этом со ссылкой на Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) сообщает РИА Новости.

Уточняется, что доля «главной рыбы в стране» выросла почти до 41 процента, а основной конкурент России на мировом рынке — США — добыл в 2024-м только 1,35 миллиона тонн минтая.

В АДМ рассказали, что на фоне установленного отечественными рыбаками рекорда их американские коллеги не смогли освоить выделенный лимит. Например, в заливе Аляски из-за досрочного закрытия промысла они не выловили 50-60 тысяч тонн минтая, что составляет около трети от выделенной для этих мест квоты.

По оценкам ассоциации, с учетом увеличения на семь процентов, до 2,46 миллиона тонн, допустимого улова минтая, в 2025 году Россия сохранит мировое лидерство в этой сфере.

Ранее стало известно, что в РФ намерены улучшить имидж минтая, результатом чего станет увеличение объемов его потребления вдвое.

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