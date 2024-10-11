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07:26, 11 октября 2024Экономика

В России захотели изменить имидж главной рыбы страны

Глава АМД Буглак анонсировал планы по трансформации имиджа минтая в России

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Российские рыбодобытчики хотят качественно изменить имидж главной рыбы страны — минтая — и за счет этого намерены повысить объемы ее потребления в РФ вдвое. Об этих планах рассказал глава Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак, его слова приводит РИА Новости.

Он напомнил, что минтай продолжает оставаться самой массовой рыбой на отечественном рынке c долей свыше 35 процентов. Потребности россиян в этой рыбе в настоящее время удовлетворяются в полной мере. Однако в дальнейшем необходимо наращивать долю минтая в РФ, заявил Буглак.

Аналитик напомнил, что в 2023 году АДМ запустила первую в стране программу продвижения рыбной продукции. Она получила название «Дальневосточный минтай». «Наша цель — за счет изменения имиджа минтая повысить его потребление в стране вдвое», — заключил глава отраслевой ассоциации.

Ранее Буглак спрогнозировал России мировое лидерство по объемам вылова минтая. Он ожидает, что по итогам этого года отечественные рыбаки выловят в общей сложности порядка 1,9 миллиона тонн этой рыбы. Однако данный результат немного не дотянет до 25-летнего рекорда, который был установлен в 2023 году. Несмотря на это, подчеркнул эксперт, объемы вылова в 2024-м все равно окажутся на высоком уровне.

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