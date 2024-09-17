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12:21, 17 сентября 2024Экономика

России спрогнозировали мировое лидерство по вылову деликатесной рыбы

Аналитик Буглак спрогнозировал России мировое лидерство по вылову минтая

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

По итогам 2024 года российские рыболовы могут сохранить за собой мировое лидерство по объемам добычи минтая и достичь отметки примерно 1,9 миллиона тонн. Такой прогноз дал глава Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак, его слова приводит ТАСС.

При этом аналитик ожидает, что в этом году в стране суммарные объемы добычи этой деликатесной рыбы немного не дотянут до 25-летнего рекорда, установленного по итогам 2023-го. Однако показатель, по его мнению, все равно окажется на высоком уровне «с учетом текущей промысловой обстановки».

Корректировка прогноза, уточнил Буглак, связана во многом с природными факторами. Так, промысел в Беринговом море, являющемся вторым по значимости районом, к настоящему времени почти на треть отстает от прошлогодних показателей. Это вызвано в первую очередь последствиями неблагоприятных погодных условий в регионе и «особенностями формирования промысловых скоплений».

Несмотря на это, к 9 сентября объемы вылова деликатесной рыбы в России превысили отметку 1,6 миллиона тонн (плюс процент к уровню того же периода 2023-го). На минтай, как подчеркнул эксперт, приходится более 45 процентов от всего российского рыбного улова в 2024 году.

Ранее в Росрыболовстве сообщили о росте суммарных объемов добычи рыбы в России. По итогам первых шести месяцев 2024 года показатель вырос на процент в сравнении с тем же периодом 2023-го и превысил отметку 2,52 миллиона тонн. Подавляющая часть улова (1,9 миллиона тонн), как уточнили в ведомстве, пришлась на Дальневосточный бассейн.

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