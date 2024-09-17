России спрогнозировали мировое лидерство по вылову деликатесной рыбы

Аналитик Буглак спрогнозировал России мировое лидерство по вылову минтая

По итогам 2024 года российские рыболовы могут сохранить за собой мировое лидерство по объемам добычи минтая и достичь отметки примерно 1,9 миллиона тонн. Такой прогноз дал глава Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак, его слова приводит ТАСС.

При этом аналитик ожидает, что в этом году в стране суммарные объемы добычи этой деликатесной рыбы немного не дотянут до 25-летнего рекорда, установленного по итогам 2023-го. Однако показатель, по его мнению, все равно окажется на высоком уровне «с учетом текущей промысловой обстановки».

Корректировка прогноза, уточнил Буглак, связана во многом с природными факторами. Так, промысел в Беринговом море, являющемся вторым по значимости районом, к настоящему времени почти на треть отстает от прошлогодних показателей. Это вызвано в первую очередь последствиями неблагоприятных погодных условий в регионе и «особенностями формирования промысловых скоплений».

Несмотря на это, к 9 сентября объемы вылова деликатесной рыбы в России превысили отметку 1,6 миллиона тонн (плюс процент к уровню того же периода 2023-го). На минтай, как подчеркнул эксперт, приходится более 45 процентов от всего российского рыбного улова в 2024 году.

Ранее в Росрыболовстве сообщили о росте суммарных объемов добычи рыбы в России. По итогам первых шести месяцев 2024 года показатель вырос на процент в сравнении с тем же периодом 2023-го и превысил отметку 2,52 миллиона тонн. Подавляющая часть улова (1,9 миллиона тонн), как уточнили в ведомстве, пришлась на Дальневосточный бассейн.