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13:41, 3 июля 2024Экономика

В России вырос вылов рыбы

Росрыболовство: вылов рыбы в России вырос на 1 процент в январе-июне

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

По итогам первой половины 2024 года суммарные объемы вылова рыбы в России выросли на 1 процент в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня свыше 2,52 миллиона тонн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные Росрыболовства.

Подавляющую часть (1,9 миллиона тонн) добыли рыбаки в Дальневосточном бассейне. На втором месте по улову оказался Северный бассейн — там выловили в общей сложности почти 268,3 тысячи тонн рыбы.

В свою очередь, в Западном бассейне за этот период времени удалось добыть 49 тысяч тонн, в Волжско-Каспийском — 46 тысяч, а в Азово-Черноморском — 16 тысяч тонн. Еще более 229 тысяч тонн российские рыбаки выловили в исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана, заключили в ведомстве.

Ранее Минсельхоз запретил до конца 2024 года вылов популярной у россиян воблы в Астраханской области и Каспийском море. Подобную меру объяснили необходимостью стимулирования популяции этого вида рыбы в России. За последние несколько десятилетий улов воблы в регионе сократился почти в 20 раз — с 18 тысяч тонн в 1990 году до менее тысячи в 2023-м. В свою очередь, запасы этого вида рыбы продолжают оставаться ниже необходимого для самовоспроизведения популяции уровня в 20 тысяч тонн.

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