В России запретили вылов популярной рыбы

В Астраханской области до конца года запретили вылов воблы

Министерство сельского хозяйства РФ запретило до конца 2024 года промышленный и любительский вылов воблы в Астраханской области и Каспийском море. При этом ученые считают, что такой меры для восстановления популярной в стране рыбы будет недостаточно, пишут «Известия».

По словам губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, популяция воблы «на сегодняшний день находится на грани исчезновения». По информации ученых, к 2023 году улов воблы в регионе составил менее тысячи тонн, тогда как в 1990-м он находился на уровне в 18 тысяч тонн. Кроме того, запасы воблы в 2024 году оцениваются в 18,9 тысячи тонн, а в 2025-м прогнозируются в объеме 16,9 тысячи тонн — оба этих показателя ниже минимальной величины запаса в 20 тысяч тонн, необходимой для самовоспроизведения популяции.

Специалисты связывают сокращение популяции воблы с чрезмерным промыслом, большим прессингом любительского рыболовства и браконьерства, а также ухудшением условий их среды обитания — падение уровня Каспийского моря и нестабильный водный режим Волги. При этом они придерживаются мнения, что запрет вылова рыбы на год не будет эффективным, поскольку самки созревают на третьем-четвертом году жизни, а значит, мальки смогут участвовать в нересте только спустя три года. В связи с этим они предлагают установить запрет минимум на три-четыре года.

Ранее стало известно, что глобальное потепление влечет за собой снижение веса рыбы.

