Зеленский заявил о скором прибытии F-16 в распоряжение ВСУ

Зеленский: Украина ожидает поставок истребителей F-16 из Дании в ближайшее время

Киев ожидает поставок западных многоцелевых истребителей-бомбардировщиков F-16 из Дании в самое ближайшее время. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с датским премьером Метте Фредериксен, соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале украинского лидера.

«Мы имели возможность обсудить ход подготовки к передаче датских самолетов F-16, которые поступят на Украину в ближайшее время», — сообщил Зеленский.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Украина может начать использовать авиабазы в Румынии для операций истребителей F-16.

13 июня Зеленский заявил, что в скором будущем США обязаны поставить Украине «эскадрильи истребителей» в рамках соглашения о безопасности. Речь идет в том числе и об истребителях F-16.