Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:14, 16 июня 2024Бывший СССР

Зеленский заявил о скором прибытии F-16 в распоряжение ВСУ

Зеленский: Украина ожидает поставок истребителей F-16 из Дании в ближайшее время

Фото: Vadim Ghirda / AP

Киев ожидает поставок западных многоцелевых истребителей-бомбардировщиков F-16 из Дании в самое ближайшее время. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с датским премьером Метте Фредериксен, соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале украинского лидера.

«Мы имели возможность обсудить ход подготовки к передаче датских самолетов F-16, которые поступят на Украину в ближайшее время», — сообщил Зеленский.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Украина может начать использовать авиабазы в Румынии для операций истребителей F-16.

13 июня Зеленский заявил, что в скором будущем США обязаны поставить Украине «эскадрильи истребителей» в рамках соглашения о безопасности. Речь идет в том числе и об истребителях F-16.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Итоговый документ саммита в Швейцарии по Украине поддержали 80 стран

      Президент Швейцарии назвала немыслимой идею переговоров по Украине без участия России

      Зеленский заявил о скором прибытии F-16 в распоряжение ВСУ

      Направлявшиеся в Турцию россияне застряли в аэропорту почти на 16 часов

      Главный тренер «Флориды» прокомментировал замену Бобровского в провальном матче

      Захваченные в ходе конфликта на Украине военнопленные будут освобождены

      Песков высказался о мирном предложении Путина

      Путин посетит один из российских регионов

      Песков заявил о наличии в Киеве трезвых голов и их желании прислушаться к Путину

      Саммит по Украине в Швейцарии описали фразой «все уже кончено»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше