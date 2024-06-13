Зеленский заявил об обязанности США поставить Украине «эскадрильи истребителей»

Зеленский: США обязаны поставить Украине «эскадрильи истребителей»

США обязаны поставить Украине «эскадрильи истребителей» в рамках соглашения о безопасности. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в социальной сети X.

«Соглашение включает в себя положения о передовых системах обороны, таких как «Патриот», и эскадрильях истребителей (верно, во множественном числе), включая, помимо прочего, F-16», — написал украинский лидер.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал, что альянс и Украина утвердили дорожную карту по военно-техническому сотрудничеству. При этом никаких подробностей генсек НАТО не раскрыл.

Кроме того, он ушел от прямого ответа на вопрос, разрешено ли Украине бить по территории России с помощью западных истребителей F-16, сказав только, что Украина имеет право защищаться, а страны НАТО имеют право ей помогать.

