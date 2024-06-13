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19:29, 13 июня 2024Мир

Генсек НАТО рассказал о дорожной карте по военно-техническому сотрудничеству с Украиной

НАТО и Украина утвердили дорожную карту по военно-техническому сотрудничеству

Фото: Dominika Zarzycka / Globallookpress.com

НАТО и Украина утвердили дорожную карту по военно-техническому сотрудничеству. О соглашении с Киевом рассказал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.

«Украина и НАТО подписали дорожную карту по развитию инноваций в военно-технической сфере», — сказал он после заседания Совета Украина — НАТО.

Ранее Столтенберг заявил, что поставки военной помощи Киеву станут обязательными для стран НАТО. Он уточнил, что отправку оружия будут координировать командные структуры под руководством командующего объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи.

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      Семен Александров
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