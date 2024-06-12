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19:59, 12 июня 2024Мир

Генсек НАТО заявил об обязательных для стран альянса поставках помощи Украине

Столтенберг: поставки военной помощи Украине станут обязательными для стран НАТО

Фото: Marton Monus / Reuters

Поставки военной помощи Украине станут обязательными для стран НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.

Он отметил, что поставки оружия Киеву будут координировать командные структуры под руководством командующего объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи.

«Если мы превратим это из добровольных поставок в обязательства перед НАТО, то, конечно, поставки станут более масштабными и надежными. Разница в том, что тогда мы будем использовать командную структуру и общее финансирование НАТО», — сказал глава альянса.

Ранее Столтенберг заявил, что в НАТО есть разногласия по оказанию военной помощи Украине, однако они могут быть преодолены по итогам июльского саммита альянса в Вашингтоне. Он также подчеркнул, что на Североатлантический альянс приходится 99 процентов от всей военной помощи Киеву.

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      Семен Александров
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