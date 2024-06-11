Столтенберг заявил о разногласиях в НАТО по военной помощи Украине

Столтенберг: в НАТО есть разногласия по военной помощи Украине

В НАТО есть разногласия по оказанию военной помощи Украине, однако они могут быть преодолены по итогам июльского саммита альянса в Вашингтоне. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает агентство Reuters.

«Внутри НАТО существуют разные точки зрения на этапе подготовки к принятию важных решений на саммите. Но раньше мы добивались решений, и сейчас я надеюсь, что мы договоримся», — рассказал он.

Столтенберг также подчеркнул, что на Североатлантический альянс приходится 99 процентов от всей военной помощи Киеву. Он добавил, что часть стран больше концентрируется на летальной, а другая на нелетальной поддержке.

Ранее министр обороны Австрии Клаудия Таннер заявила, что снятие запрета со стороны НАТО на удары по территории России для Украины является пресечением красной линии. При этом глава австрийского оборонного ведомства ушла от ответа о правомерности действий Киева на харьковском направлении, указав на нейтральный статус государства.