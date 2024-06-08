Министр обороны Австрии заявила о пресечении НАТО красной линии

Снятие запрета со стороны НАТО на удары по территории России для Украины является пресечением красной линии, заявила министр обороны Австрии Клаудия Таннер в интервью изданию due Presse.
«Красная линия была пересечена. Поэтому я очень рада разъяснению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что НАТО не будет отправлять войска на Украину», — сказала она.
На вопрос журналиста о том, имеет ли Киев право защищать Харьков от обстрелов со стороны России, Таннер ответила, что Австрия, будучи нейтральным в военном отношении государством, не вправе делать суждения по этому поводу.
6 июня Столтенберг рассказал, что на настоящий момент у альянса нет планов развертывания регулярных военных сил на Украине.
Ранее президент США Джо Байден вместе с другими европейскими странами разрешил Украине наносить удары по военным объектам на российской территории, но с одним условием. Он подчеркнул, что американское оружие должно использоваться лишь у границ Харьковской области.