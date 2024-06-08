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21:46, 8 июня 2024Мир

Министр обороны Австрии заявила о пресечении НАТО красной линии

Глава МО Австрии Таннер: НАТО перешло красную линию, разрешив Киеву удары по РФ
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Снятие запрета со стороны НАТО на удары по территории России для Украины является пресечением красной линии, заявила министр обороны Австрии Клаудия Таннер в интервью изданию due Presse.

«Красная линия была пересечена. Поэтому я очень рада разъяснению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что НАТО не будет отправлять войска на Украину», — сказала она.

На вопрос журналиста о том, имеет ли Киев право защищать Харьков от обстрелов со стороны России, Таннер ответила, что Австрия, будучи нейтральным в военном отношении государством, не вправе делать суждения по этому поводу.

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6 июня Столтенберг рассказал, что на настоящий момент у альянса нет планов развертывания регулярных военных сил на Украине.

Ранее президент США Джо Байден вместе с другими европейскими странами разрешил Украине наносить удары по военным объектам на российской территории, но с одним условием. Он подчеркнул, что американское оружие должно использоваться лишь у границ Харьковской области.

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      Сергей Грехов
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