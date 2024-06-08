Министр обороны Австрии заявила о пресечении НАТО красной линии

Глава МО Австрии Таннер: НАТО перешло красную линию, разрешив Киеву удары по РФ

Снятие запрета со стороны НАТО на удары по территории России для Украины является пресечением красной линии, заявила министр обороны Австрии Клаудия Таннер в интервью изданию due Presse.

«Красная линия была пересечена. Поэтому я очень рада разъяснению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что НАТО не будет отправлять войска на Украину», — сказала она.

На вопрос журналиста о том, имеет ли Киев право защищать Харьков от обстрелов со стороны России, Таннер ответила, что Австрия, будучи нейтральным в военном отношении государством, не вправе делать суждения по этому поводу.

6 июня Столтенберг рассказал, что на настоящий момент у альянса нет планов развертывания регулярных военных сил на Украине.

Ранее президент США Джо Байден вместе с другими европейскими странами разрешил Украине наносить удары по военным объектам на российской территории, но с одним условием. Он подчеркнул, что американское оружие должно использоваться лишь у границ Харьковской области.