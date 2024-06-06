Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:38, 6 июня 2024Мир

В НАТО прокомментировали наличие планов по отправке войск на Украину

Столтенберг: у НАТО нет планов развертывания западных сил на Украине
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Thomas Peter / Reuters

На настоящий момент у НАТО нет планов развертывания регулярных военных сил на Украине. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщает Reuters.

С аналогичным заявлением также выступил и Стубб, отметив, что у Хельсинки также нет планов по отправке собственных военнослужащих на Украину.

Ранее постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Вашингтон и Североатлантический альянс не рассматривают возможность отправки советников на Украину. «В настоящее время вопрос отправки советников на Украину не дебатируется в альянсе. НАТО не рассматривает эту возможность, точно так же, как и Соединенные Штаты», — прокомментировала постпред.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Стрельба по мужчине на западе Москвы попала на видео

      Японские медведи пристрастились к человечине

      В Кремле высказались об ответе на поставки Западом оружия для ударов по России

      В Германии предупредили о превращении конфликта на Украине в катастрофу века

      Раскрыта личность застреленного в Москве мужчины

      В Кремле отметили талантливые западные карикатуры на Путина

      В России спрогнозировали рост доли газа в мировом энергобалансе

      Подписано соглашение о выпуске премиальных Aurus

      В ДНР сообщили об отступлении ВСУ из Георгиевки

      В Windows 10 появятся новые функции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше