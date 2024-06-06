В НАТО прокомментировали наличие планов по отправке войск на Украину

Столтенберг: у НАТО нет планов развертывания западных сил на Украине

На настоящий момент у НАТО нет планов развертывания регулярных военных сил на Украине. Об этом в ходе совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщает Reuters.

С аналогичным заявлением также выступил и Стубб, отметив, что у Хельсинки также нет планов по отправке собственных военнослужащих на Украину.

Ранее постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Вашингтон и Североатлантический альянс не рассматривают возможность отправки советников на Украину. «В настоящее время вопрос отправки советников на Украину не дебатируется в альянсе. НАТО не рассматривает эту возможность, точно так же, как и Соединенные Штаты», — прокомментировала постпред.