В США прокомментировали отправку советников на Украину

Посол Смит: США и НАТО не рассматривают отправку советников на Украину

Вашингтон и Североатлантический альянс не рассматривают возможность отправки советников на Украину. Об этом заявила постпред США при НАТО Джулианн Смит, ее слова передает ТАСС.

«В настоящее время вопрос отправки советников на Украину не дебатируется в альянсе. НАТО не рассматривает эту возможность, точно так же, как и Соединенные Штаты», — прокомментировала посол.

Она также добавила, что данная инициатива не поддерживается генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Ранее посол США при НАТО Джулианн Смит заявила, что на саммите обсудят перспективы членства Украины в Североатлантическом альянсе, но «до приглашения не дойдет». Она подчеркнула, что обсуждение «будет сфокусировано на предоставлении пакета поддержки, который позволит [Украине] проложить мост в членство».