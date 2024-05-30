В США высказались о приглашении Украины в альянс на саммите НАТО

Посол США Смит: приглашение Украины в НАТО во время саммита малореально

На саммите НАТО обсудят перспективы членства Украины в Североатлантическом альянсе, но до приглашения не дойдет. Об этом заявила посол США при НАТО Джулиан Смит, ее слова приводит «Страна.ua».

«Приглашение Украины в членство не будет рассматриваться в этот раз, это малореально. В то же время мы сфокусируемся на предоставлении пакета поддержки, который позволит проложить мост в членство», — сказала она.

Ранее зампредседателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Егор Чернев назвал 2028 год реалистичным сроком вступления страны в НАТО. При этом, по его мнению, Украина должна получить от партнеров четкий сигнал насчет членства на саммите блока в Вашингтоне.

В декабре Владимир Зеленский пожаловался, что Украину не приглашают в НАТО. При этом вступление в альянс «по частям» даже не рассматривается, подчеркнул политик.