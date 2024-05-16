В Раде назвали реалистичные сроки вступления в НАТО

Депутат Рады Чернев: реалистичный срок вступления Украины в НАТО — 2028 год

2028 год является реалистичным сроком вступления Украины в НАТО. Об этом заявил заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Егор Чернев, сообщает телеканал «Рада» в своем Telegram-канале.

Чернев заявил, что Украина должна получить от партнеров четкий сигнал насчет членства на саммите альянса в Вашингтоне. Он отметил, что Киеву нужно время на интеграцию в альянс и ратификацию соглашений, но также необходимы четкие временные рамки.

«Это абсолютно реальные рамки, которые мы можем иметь для вступления в НАТО», — подчеркнул депутат. Он добавил, что организация должна продемонстрировать России готовность принять Украину.

Ранее глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил о решенном вопросе членства Украины в альянсе. По его словам, Киев в любом случае станет членом организации вне зависимости от исхода конфликта.