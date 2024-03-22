Глава Военного комитета НАТО заявил о решенном вопросе членства Украины

Глава Военного комитета НАТО Бауэр: вопрос членства Украины в альянсе решен

Вопрос членства Украины в НАТО решен, страна точно будет членом альянса. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр в интервью изданию Министерства обороны Украины «АрмияInform».

Так Бауэр ответил на вопрос о возможных результатах предстоящего саммита НАТО в Вашингтоне. По его словам, Украина в любом случае станет членом организации.

«Я знаю, что не существует дискуссий относительно того, станет ли Украина членом НАТО», — заявил представитель альянса и добавил, что дискуссии ведутся только о сроке принятия страны и необходимых для этого шагах. При этом Бауэр подчеркнул, одно из условий для членства является отсутствие боевых действий на территории Украины.

Ранее Бауэр заявил, что Североатлантический альянс готов к потенциальному конфликту с Россией. При этом он отметил, что у альянса не было и нет планов по размещению войск на территории Украины.